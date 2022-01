Khởi tố cô gái đầu độc giết cha, tạo hiện trường giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Hôm nay (23/1), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) để điều tra về hành vi giết người, theo Điều 123 BLHS.



Linh được xác định là bị can gây ra vụ án mua thuốc độc Xyanua về giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi), gây xôn xao dư luận những ngày qua.



Như VietNamNet đã đưa, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày và bị cha ruột la mắng nên Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết cha của mình.

Nghi can Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra. Linh được xác định là bị can gây ra vụ án mua thuốc độc Xyanua về giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi), gây xôn xao dư luận những ngày qua. Như VietNamNet đã đưa, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày và bị cha ruột la mắng nên Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết cha của mình.