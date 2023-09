Khởi tố chủ tịch xã và thuộc cấp ở Thái Bình 'rút ruột' ngân sách

Chiều 8/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can chủ tịch và cán bộ công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã Đông Á.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng công bố các quyết định khởi tố bị can Phí Đức Vui và Lê Văn Luy.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phí Đức Vui (SN 1969, trú tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng, Chủ tịch UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng) về “Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 2, Điều 221; “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự”.