Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu

Ngày 24/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Nguyễn Lan Hương (SN 1973, ở Hà Nội) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Nguyễn Lan Hương hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu (có địa chỉ ở Hà Giang).