Khởi tố chủ khách sạn 7 tầng ở Thái Bình để điều tra tội cướp tài sản

Tối 11/1, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Điệp (46 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp tài sản".