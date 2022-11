Khởi tố cán bộ Sở Xây dựng liên quan sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Chiều 3/11, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Huy Cường (47 tuổi, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai.

Bị can Trịnh Huy Cường bị khởi tố do liên quan đến hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC, do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ) trong vụ án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trịnh Huy Cường.