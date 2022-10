Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

Ngày 24/10, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai và bà Trần Thị Huỳnh Hương, Trưởng Phòng quản lý khoa học, nguyên Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.