Khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4, huấn luyện viên lái xe của Ngọc Trinh) về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Gây rối trật tự công cộng.