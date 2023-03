Khởi tố, bắt tạm giam kẻ khống chế bé 4 tuổi để đòi nợ

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (ngồi bên phải) lấy lời khai Phương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai), Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó Giám đốc công an tỉnh) cùng Trưởng Công an TP Biên Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xử lý.