Khởi tố, bắt tạm giam Facebooker Đặng Như Quỳnh

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam ông Đặng Như Quỳnh (SN 1980, ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, ông Đặng Như Quỳnh có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoản sắp bị bắt, xử lý hình sự, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, làm thiệt hại về kinh tế, uy tín của tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư.