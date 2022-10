Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dúi thuốc lá đang cháy vào mặt công an

Ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Mạnh Tường (SN 1980, trú chung cư Tân Thành, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) về tội "Chống người thi hành công vụ".