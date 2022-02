Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém tử vong một linh mục sau buổi lễ

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, tối 29/1, Kiên biết tại nhà bà Y Mới (thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong, một điểm sinh hoạt các nghi thức tôn giáo của giáo dân), nơi đang diễn ra nghi lễ do Linh mục Trần Ngọc Thanh chủ trì. Lúc này, Kiên đã lấy một con dao dài khoảng 40 cm của gia đình đến nhà bà Y Mới.



Thấy người đông nên Kiên đã đứng bên ngoài nhà chờ. Khi đến 19h30, khi mọi người ra về và trong phòng chỉ còn khoảng 20 người thì Kiên đã đi vào dùng dao sát hại anh Trần Ngọc Thanh.



Sau đó, thấy có người đang ngồi chỗ đàn piano ở gần bàn thờ, Kiên tiếp tục chạy đến dùng dao chém. May mắn, người này kịp dùng ghế gỗ để đỡ nhát chém và chạy thoát ra ngoài.



Sau khi vụ việc xảy ra, người dân có mặt tại đây đã kịp thời khống chế, bắt giữ Kiên và đưa anh Trần Ngọc Thanh đi cấp cứu nhưng anh Thanh đã tử vong.



Nắm được thông tin, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Kiên để điều tra làm rõ động cơ, mục đích giết người và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.