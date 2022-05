Khởi tố, bắt tạm giam bà chủ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Bà Cao Thị Cúc bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh A.X.).

Chiều 12/5, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

"Trong ngày hôm nay, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bà Cúc và đang trong quá trình lấy lời khai, làm rõ những hành vi phạm tội của bà Cúc. Bà Cúc bị khởi tố tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật hình sự", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin.