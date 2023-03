Khởi tố, bắt giam tài xế gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong ở Nghệ An

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An), điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 14C-201.03.

Hiện trường chiếc xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con chị H. tử vong (Ảnh: T.N).

"Tài xế này bị khởi tố tội danh Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, lãnh đạo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An nói.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 6h55', ngày 6/3, tài xế Nguyễn Duy Quân điều khiển ô tô tải chở vật liệu xây dựng. Khi đang điều khiển xe tải đi qua địa bàn xóm 9B thì tài xế Quân phát hiện ô tô tải đi hướng ngược lại và xe máy chở 4 người đi cùng chiều.