Khởi tố, bắt giam nhóm người vây đánh cán bộ công an vì cho rằng chạy xe lấn làn

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Ngọc Tín (30 tuổi), Hồ Thành Quý (34 tuổi), Lương Tân Em (28 tuổi) và Nguyễn Ngọc Cẩn (39 tuổi), cùng trú ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

4 người bị khởi tố.