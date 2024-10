Khởi tố, bắt giam người mẹ hành hạ con gái ruột 5 tuổi

Trần Thị Kim Giàu (33 tuổi, ngụ Phường 9, Quận 4, TP.HCM) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội Hành hạ con gái ruột là bé H.T.A. (5 tuổi). Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an Quận 4, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Thị Kim Giàu (33 tuổi, ngụ Phường 9, Quận 4) để điều tra tội Hạnh hạ con. Kim Giàu hành hạ con gái ruột là bé H.T.A. (5 tuổi). Ngày 13/10, bé H.T.A tử vong. Trước đó, lúc 5h ngày 13/10, Trần Thị Kim Giàu đến Công an Phường 9 trình báo về việc con gái H.T.A. qua đời khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quận 4 vào khoảng 2h30 cùng ngày. Bé H.T.A. Theo lời khai của người phụ nữ này, lúc 2h, Giàu đang ngủ cùng con gái lớn là T.N.K.H. (7 tuổi) thì H. kêu đói bụng nên xuống nhà lấy sữa cho con uống. Khi đi đến cầu thang, Giàu phát hiện A. nằm bất động trên bậc thang. Người mẹ gọi nhưng không thấy con trả lời, sờ vào người thì phát hiện tay chân bé lạnh ngắt. Trần Thị Kim Giàu bế con xuống tầng trệt, nhờ người xoa dầu và đưa đi cấp cứu. Khi đến bệnh viện, các bác sỹ thông báo A. đã qua đời. Nhận được tin báo, Công an Quận 4 đã khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu Trung tâm Pháp y TP.HCM giám định tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Trong quá trình điều tra và thu thập lời khai, công an xác định Trần Thị Kim Giàu thường xuyên bạo hành A., dùng muỗng, đũa gỗ, vòi hoa sen đánh con và thậm chí đổ nước nóng lên chân bé, gây ra nhiều thương tích trên cơ thể. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người bé có nhiều vết bầm tụ máu rải rác ở vùng trán, mặt và tứ chi, phù hợp với những lời khai và tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra. Với các chứng cứ có được, Công an Quận 4 xác định hành vi của Trần Thị Kim Giàu có dấu hiệu phạm tội Hành hạ con theo quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự, nên đã ra quyết định tạm giữ người phụ nữ này để tiếp tục điều tra. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết được cho là của anh H. - cha nạn nhân, tố cáo vợ bạo hành con gái dẫn đến cái chết thương tâm. Trong bài đăng, người này bày tỏ nỗi đau khi thấy con ra đi mãi mãi và quyết đưa sự việc ra pháp luật. Anh H. đã ly hôn và hơn 1 năm nay, cháu H.T.A. sống với mẹ. Anh nhiều lần đến thăm con nhưng không được gặp. Hoàng Thọ