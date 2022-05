Khởi tố, bắt giam nghi can sát hại 3 người trong một gia đình ở Phú Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Đoàn Minh Hải, nghi can sát hại 3 người trong một gia đình ở Phú Yên.

Chiều 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Đoàn Minh Hải (34 tuổi, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi “Giết người”. Trước đó, trưa 30/5, Đoàn Minh Hải được cơ quan công an di lý từ TP.CHM về Công an tỉnh Phú Yên để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Đoàn Minh Hải khai nhận hành vi sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên. Theo đó, năm 2018, Hải quen biết, kết hôn chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, trú thị xã Đông Hòa). Cả hai sinh sống gần gia đình chị Dương tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Họ có con chung là cháu Nguyễn Thị Thanh Vân (3 tuổi). Đoàn Minh Hải tại cơ quan công an. Quá trình sinh hoạt, Hải mâu thuẫn với bố mẹ vợ là ông Nguyễn Cu (60 tuổi), bà Lê Thị Liền (58 tuổi) và em trai vợ. Sau đó, Hải và chị Dương ly hôn, chị Dương mang con về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Nhớ con, Hải nhiều lần đến nhà chị Dương thăm hỏi nhưng bị gia đình ông Cu cản trở. Hải bức xúc, nảy sinh ý định sát hại bố mẹ vợ và em trai vợ. Trưa 28/5, Hải mang búa, dao đến nhà chị Dương. Bước vào nhà, Hải đánh vào đầu ông Cu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Bà Liền và chị Dương hô hoán thì bị Hải tấn công. Chị Dương cùng bố, mẹ chết tại chỗ. Sau khi gây án, Hải đưa con gái về nhà bố mẹ ruột rồi chạy xe máy vào nhà người bạn ở quận Bình Tân, TP.HCM lẩn trốn. Quảng cáo Đến 17h45 ngày 29/5, Hải lấy xe máy chạy ra Quốc lộ 1A (đoạn qua Quận 12, TP.HCM) với ý định trốn sang Campuchia thì bị bắt giữ. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. CHÂU THƯ