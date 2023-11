Khởi tố, bắt giam gã đàn ông dâm ô bé gái 5 tuổi ở Lạng Sơn

Chiều 14/11, Công an TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Chu Văn Hải (sinh năm 1977, trú tại phường Chi Lăng) do có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, theo đó khoảng 15h cùng ngày, một người đàn ông có hành vi dâm ô bé gái tên T. (SN 2018) tại Quán hát - Nhà nghỉ Ruby (ngõ 204 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng).