Khởi tố, bắt giam gã đàn ông cướp vé số của người mù ở An Giang

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Công Sơn (sinh năm 1964, trú tại xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Bị can Đinh Công Sơn tại Cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, Sơn làm nghề chạy xe ôm, khoảng 9h ngày 12/12/2023, sau khi chở khách đến Trung tâm y tế huyện Châu Phú, trên đường về đến khu vực cây xăng Thống Nhất (thuộc khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu), Sơn phát hiện ông Phạm Văn Chuối (sinh năm 1973) bị mù đang đứng bán vé số nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số.

Sau khi lên kế hoạch, Sơn đến giả vờ hỏi mua vé số, khi ông Chuối đưa 116 tờ vé số cho Sơn thì hắn tăng ga bỏ chạy.