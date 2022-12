Khởi tố băng nhóm ép nhiều cô gái thoát y, bán dâm trong quán karaoke

Các đàn em của Tuyền và Hưng cũng bị khởi tố gồm: Phạm Ngọc Thắng (29 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Vũ Phong (25 tuổi, quê Cà Mau), Trương Jon Ny (22 tuổi, quê An Giang), Mai Trung Hiếu (16 tuổi, quê Đồng Nai), Lê Thị Nguyệt Nhi (18 tuổi, quê Đồng Nai), Ngô Minh Khoa (23 tuổi, quê Long An), Trần Tuấn Khải (23 tuổi, quê Sóc Trăng), Hà Văn Nghị (44 tuổi, quê Thanh Hóa), Võ Khánh Hội (20 tuổi, quê Bạc Liêu), Trần Quốc Tuấn (17 tuổi, ngụ TP.HCM), quê Quách Văn Quang (16 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Kiệt (18 tuổi, quê An Giang), Phạm Thị Thu (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Đỗ Hồng Quân (31 tuổi, quê Phú Thọ).

Bước đầu cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng phạm tội này do vợ chồng Nguyễn Thị Cẩm Tuyền và Trần Đình Hưng cầm đầu, mở quán karaoke, tổ chức cho 14 đối tượng là đàn em thực hiện các hành vi như: ép nhân viên nhảy thoát y trong quán karaoke, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi, mua bán người, môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản...

Tuyền và Hưng móc nối với những người môi giới việc làm tại TP HCM. Bọn họ nhắm vào các cô gái trẻ tuổi, có nhu cầu tìm việc rồi ép buộc, lừa nạn nhân vay nợ với số tiền từ 20-25 triệu đồng với lãi suất cao 20% -30%.