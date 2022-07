Khởi tố ba đối tượng đập phá tan tành nhà cụ bà gần 80 tuổi

Thông tin từ Công an tỉnh Long An, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm: Nguyễn Công Bằng (37 tuổi), Trần Nhật Tâm (27 tuổi, cùng ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và Lê Ngọc Công (18 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) về tội “Huỷ hoại tài sản”. Trong đó, Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bằng, Tâm và giải quyết cho tại ngoại đối với Công.

Đây là ba trong số những đối tượng tham gia tích cực vụ xông vào nhà, đập phá tài sản của gia đình bà Nguyễn Thị Th. (78 tuổi, ở ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) vào chiều 27/6. Công an huyện Châu Thành đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý.