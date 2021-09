Khởi tố 83 bị can, thu giữ và kê biên tài sản trên 1.000 tỷ đồng

Một số bị can trong chuyên án

Được biết, đây là chuyên án được thành lập sau thời gian tổ chức thu thập chứng cứ, tài liệu của lực lượng trinh sát, sau đó Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo vào khoảng thời gian cuối năm 2020. Băng nhóm tội phạm này do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TPHCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu.

Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ... tổ chức phá án. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố trên 70 bị can với 6 tội danh. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng khởi tố 13 bị can liên quan trong Chuyên án thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ Quốc phòng. Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản của các bị can trong vụ án với giá trị trên 1.000 tỷ đồng. Chuyên án này đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.