Khởi tố 6 bị can vụ sang chiết, tiêu thụ trái phép hơn 500 tấn gas ở Hải Dương

Chiều 25/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can đề điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" liên quan vụ sang chiết, tiêu thụ trái phép hơn 500 tấn gas.

6 người bị khởi tố cùng ở tỉnh Hải Dương gồm: Phạm Văn Quang (SN 1965, trú tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang), Bùi Văn Lì (SN 1984, ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà), Phạm Tiến Hưng (SN 1987, trú phường Tân Bình, TP Hải Dương), Nguyễn Thị Thủy (SN 1989, ở xã An Giới, huyện Nam Sách), Trần Văn Hiếu (SN 1987, trú tại xã An Thượng, TP Hải Dương) và Vũ Bá Thiết (SN 1960, ở xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện).