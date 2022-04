Khởi tố 5 kẻ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9 ở Sơn La

Ngày 24/4, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với 5 người, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể tại xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Trong đó, 4 người bị khởi tố tội "Hiếp dâm" người dưới 16 tuổi, còn 1 người bị khởi tố tội "Không tố giác tội phạm", các bị can đều dưới 18 tuổi. Tại cơ quan công an, cả 5 bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vị lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai cho biết thêm, ngoài 5 bị can trên, có 1 người khác cũng liên quan đến vụ án nhưng người này chưa đủ 16 tuổi và hành vi của người này không đủ căn cứ cấu thành tội phạm nên không bị khởi tố.