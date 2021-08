Khởi tố 4 đối tượng mua bán, vận chuyển vũ khí

Mở rộng điều tra, Công an huyện Cao Lãnh đã bắt giữ thêm 3 đối tượng: Hạnh, Pháp và Hoài. Kết quả giám định xác định khẩu súng và 7 viên đạn nêu trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

Khẩu súng và 7 viên đạn bị thu giữ.

Tính từ cuối năm 2020 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố điều tra 6 vụ án, 8 bị can liên quan đến các hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.