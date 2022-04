Khởi tố 4 cán bộ trong vụ án trạm thu phí nút giao cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Ngày 3/4, Công an huyện Văn Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trạm thu phí IC14, (thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên)