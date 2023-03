Khởi tố 3 'nữ quái' lừa đảo, chiếm đoạt 115 tỷ đồng ở Quảng Nam

Ngày 1/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Huỳnh Nga (35 tuổi, trú TP Tam Kỳ), Nguyễn Thị Hiệp (39 tuổi, trú huyện Thăng Bình) và Đinh Thị Tiến (32 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nga, Tiến, Hiệp (từ trái qua) bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: C.A)