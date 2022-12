Khởi tố 3 bị can giúp bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghệ sĩ

Ngày 1/12, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, Trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm tại cơ quan công an (Ảnh Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, công an xác định các bị can này có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân của một số cá nhân, nghệ sĩ.