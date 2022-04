Khởi tố 2 tội danh đối với nam thanh niên giết học sinh lớp 8, cướp xe máy kiếm tiền mua ma tuý

Ngày 19/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Mạnh Cường, 19 tuổi, trú xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn về tội "Giết người", "Cướp tài sản". Sau khi mở rộng điều tra, Công an huyện Mai Sơn xác định Cường là nghi phạm duy nhất.



Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sáng 4/4 nảy sinh ý định cướp tài sản, nên một mình đi bộ từ nhà đến khu vực hỏm Buôm Hậu, bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để tìm nạn nhân.

Lò Mạnh Cường bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp) Đến khoảng 12h15' cùng ngày, Cường phát hiện em H.V.V., học sinh lớp 8, một mình đang điều khiển xe máy đi học về. Đối tượng đã vẫy xin đi nhờ xe, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, em V. ngã xe máy, bỏ chạy xuống vực hẻm vườn mía cạnh đường và tử vong. Sau khi gây án, Cường cướp xe máy đi đến xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn bán được 1 triệu đồng rồi tìm mua ma túy để sử dụng. Đến ngày 5/4, đối tượng bị Công an huyện Mai Sơn kiểm tra, lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.