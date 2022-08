Khởi tố 2 thanh niên tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Cơ quan An ninh điều tra làm rõ: Hoàng Văn Cường có hành vi tàng trữ, sử dụng sử dụng một khẩu súng, thuộc vũ khí quân dụng; Nguyễn Minh Đức (SN 2000, trú tại tổ dân phố số 3, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) tàng trữ trái phép 2 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra Lệnh khám xét đối với Nguyễn Minh Đức để điều tra về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Cường về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự.