Khởi tố 2 phụ nữ gây rối tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang

Cơ quan chức năng cho biết, 9h ngày 2/2, Vinh, Hường cùng một số công dân đến cổng trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để kiến nghị gặp Giám đốc Công an tỉnh. Những người này có hành vi gây mất an ninh trật tự tại khu vực cổng chính trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang.

Sáng 2/2, dù không phải ngày tiếp công dân, 2 bị can trên vẫn đến trụ sở công an tỉnh, yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh phải tiếp. Khi lực lượng chức năng giải thích, Vĩnh, Hường và một số người đi cùng chửi bới, xúc phạm cán bộ tại đây nên lực lượng chức năng đưa họ về trụ sở công an phường để làm việc.