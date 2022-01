Khởi tố 2 nhóm tổ chức đánh bạc trên mạng internet với số tiền khoảng 15 tỷ đồng

Chiều 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ, cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Hoàng Hải (SN 1983, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ), Phan Thanh Trí (SN 1985, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ), Phan Thanh Toàn (SN 1987, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) về hành vi tổ chức đánh bạc; đồng thời khởi tố Nguyễn Minh Hưng (SN 1983, trú phường Phước Hòa) về hành vi đánh bạc.