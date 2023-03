Khởi tố 2 nhân viên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan Công ty Việt Á

Theo công an, từ năm 2017 đến năm 2021, 2 bị can có hành vi kê khống nhu cầu sử dụng hoá chất tách chiết, kit xét nghiệm viêm gan B, C, lao… để bộ phận mua sắm đặt mua hàng của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á theo các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi đã trúng thầu trước đó.

Các bị can cấu kết với nhân viên Công ty Việt Á làm khống hàng hóa (bao bì, nhãn mác giống hàng thật, nhưng bên trong là nước lọc), thủ tục để bộ phận mua sắm trình Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng (trong đó có hàng khống), sau đó đề nghị Công ty Việt Á chi lại giá trị hàng khống đã thanh toán cho 2 bị can để chiếm đoạt tiền khoảng 800 triệu đồng của bệnh viện.