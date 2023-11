Khởi tố 2 kẻ lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Ngày 4/10, theo tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố Lô Thị My (SN 1990) và Lo Bún Ma (SN 1988), cùng trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán người.

Trước đó, đầu tháng 10/2023, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn đơn tố giác của chị V.H.Y. (SN 1989) trình báo từng bị 2 đối tượng Lô Thị My và Lo Bún Ma lừa bán sang Trung Quốc.