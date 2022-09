Khởi tố 2 kẻ hack tài khoản Facebook rồi đem bán

Ngày 30/9, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, xử lý tình trạng xâm nhập, chiếm đoạt bất hợp pháp, mua bán trái phép các fanpage, group, tài khoản Facebook.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can về các tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” và tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.