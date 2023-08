Khởi tố 2 kẻ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Anh Quân (SN 2006) và Lê Đăng Quyết (SN 2006, cùng trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Quân và Quyết là 2 kẻ thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa hàng vàng Phương Liên (số 270, Chợ đường cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm).