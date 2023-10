Khởi tố 2 cha con vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận do người 16 tuổi điều khiển

Chiều ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối ông Nguyễn Chơn Tiên (41 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với N.C.H (16 tuổi, con trai bị can Nguyễn Chơn Tiên) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.