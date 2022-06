Khởi tố 2 cán bộ vụ lộ đề thi môn Sinh: Thầy giáo bị tình nghi liên quan nói gì?

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị My (SN 1963) và ông Bùi Văn Sâm (SN 1949), đều là cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hôm qua (10/6), Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ GD&ĐT.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam với bà Phạm Thị My và cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Bùi Văn Sâm.

Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 kết thúc, một thầy giáo ở Hà Nội phản ánh đề thi chính thức môn Sinh học giống hơn 90% so với tài liệu dạy ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ ở Hà Tĩnh. Ngày 4/8/2021, Bộ GD&ĐT đã ra quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xác minh thông tin phản ánh về đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đánh giá của tổ chuyên gia cho thấy có sự bất thường về sự giống nhau quá lớn giữa các đề thô được kiểm tra với nội dung ôn tập của thầy giáo này. Đến ngày 28/12/2021, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết ngay sau khi có dư luận về vụ việc, Bộ Công an vào cuộc xác minh và điều tra.