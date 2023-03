Khởi tố 14 người đòi nợ kiểu khủng bố ở TP.HCM

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Tân Bình phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác minh làm rõ.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, đến nay Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 người về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trong số này có 7 bị can là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng gồm Nguyễn Minh Thành (quản lý), Võ Công Minh, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính (cùng là nhân viên thu hồi nợ). Bảy bị can còn lại thuộc chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ gồm Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư ( quản lý, điều hành), Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà (trưởng nhóm), Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt nhân viên thu hồi nợ).