Khởi tố 11 đối tượng trong vụ bay lắc hàng trăm người ở Hải Dương

Khởi tố 11 đối tương trong vụ bay lắc bị khởi tố

2 đối tượng bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy là Đặng Quang Giáp (SN 1990, ở xã Vân Du), Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, cư trú thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, cùng huyện Ân Thi).



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang cũng quyết định khởi tố bị can Bùi Thế Hiển (SN 1992, ở thôn Tân Trung, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng) về tội cố ý gây thương tích.



Theo đó, hồi 0h30 ngày 15/2, phát hiện quán K-Club vẫn mở cửa phục vụ khách, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bình Giang đồng loạt ập vào kiểm tra.



Thời điểm này, trong quán gần 200 người gồm khách và nhân viên đang bay lắc theo nhạc với âm lượng lớn, rất nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy.



Lực lượng công an thu giữ nhiều viên, mảnh viên nén, túi nilon chứa ma túy. Ngoài ra, 14 người được xác định nhiễm Covid-19, 115 người dương tính với ma túy.