Khởi tố 1 bác sĩ cùng 2 bị can trong vụ cô gái 21 tuổi tử vong sau phẫu thuật nâng mũi

Ngày 20-7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các bị can gồm: Nguyễn Sỹ Giang (SN 1995, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An); Lê Ngọc Anh (SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Hoàng Minh Phong (SN 1994, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác".



Nạn nhân bị tử vong sau 2 tháng hôn mê - Ảnh: Facbook

Theo điều tra, ngày 16-1-2022, ông P.T.Đ (SN 1979 trú tại TP Tân An, tỉnh Long An) đến Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) trình báo sự việc vào khoảng 18 giờ ngày 14-1-2022, ông Đ. nhận được tin báo con gái là chị P.T.D.H (SN 2001, tạm trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại địa chỉ tổ 20, phường Tương Mai, dẫn đến bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.