Khối tài sản tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi 25

Từng vướng phải nhiều ồn ào làm ảnh hưởng tới hình ảnh sau khi đăng quang nhưng hiện tại, Kỳ Duyên ngày càng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả, nhất là sau khi cô tham gia chương trình Sao nhập ngũ vào đầu năm 2020. Nhan sắc của Kỳ Duyên cũng được đánh giá thăng hạng hơn sau 7 năm đăng quang.

Thoải mái chia sẻ về những hoạt động nghệ thuật và đời thường nhưng Kỳ Duyên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong một bài chia sẻ với VietNamNet gần đây, Kỳ Duyên tâm sự: "Chuyện tình cảm, tôi chỉ muốn chia sẻ là nó đang hạnh phúc nhưng xin phép giữ cho riêng mình".

Clip Kỳ Duyên tập thể dục tại nhà

Anh Thư

Ảnh: FBNV