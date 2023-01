Khối tài sản khổng lồ của idol tài phiệt Choi Siwon (Super Junior)

Dù phải chuyển đến ở một ký túc xá đông đúc và cạnh tranh với hàng trăm thực tập sinh, Siwon vẫn vượt qua và giành được suất debut trong Super Junior vào năm 2005. Đặc biệt, anh còn được trao cho vị trí quan trọng center ngay từ đầu.

Sau khi cùng Super Junior giành nhiều giải thưởng danh giá, Siwon lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và được yêu thích qua nhiều tác phẩm như She Was Pretty, My Fellow Citizens và Work Later, Drink Now.

Nổi tiếng, đẹp trai và giàu có nhưng Siwon chưa bao giờ khoe khoang và luôn tỏ ra khiêm tốn. Thay vào đó, anh tận dụng sức ảnh hưởng và hợp tác với nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác nhau như UNICEF để giúp đỡ những người gặp khó khăn trên toàn thế giới.