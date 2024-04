Khối tài sản 60 triệu USD của Britney Spears đang cạn kiệt

Tuy nhiên, Britney đã thực hiện hai dự án lớn kể từ khi quyền bảo hộ kết thúc. Bài hát Hold Me Closermà cô hợp tác vào tháng 8/2022 với Elton John lọt vào Top 10 trên Billboard Hot 100. The Woman In Me, cuốn hồi ký ra mắt vào tháng 10/2023, lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times.

Theo Page Six, Britney đã đến lúc thu hồi vốn cho hợp đồng xuất bản trị giá 15 triệu USD. Theo báo cáo, cô nhận được 25% lợi nhuận ròng từ việc bán sách. Chỉ riêng ở Mỹ, The Woman In Me đạt doanh thu hơn 2 triệu bản.

“Cô ấy không phá sản. Nhưng cô ấy chắc chắn có thể hưởng lợi từ việc cẩn thận hơn trong việc sử dụng tiền bạc”, nguồn tin nhận định.



Britney tốn nhiều tiền cho đi du lịch và thuê chuyên cơ riêng. Ảnh: IG.