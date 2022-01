Khôi phục camera cho thấy bé 8 tuổi van xin, mẹ kế vẫn đánh dã man

Chia sẻ trên Zing, bảo mẫu cho biết, trong 2 tháng đầu sống tại Sài Gòn Pearl, ông Thái thường xuyên ra ngoài đến khuya mới về nhà. Đến tháng thứ 3, ông Thái đưa Trang về sống chung tại chung cư để dạy bé V.A. học.

Cũng từ đây, chuỗi ngày bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần của bé V.A bắt đầu: "Lúc đó tôi để ý thấy Trang chưa đánh đập mà thường xuyên la mắng con bé khi làm bài không tốt. Bé mới học lớp 2 nhưng la mắng nặng lời quá nhiều. Tôi rất xót nhưng không dám khuyên ngăn", người bảo mẫu nói.