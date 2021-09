Khởi nghiệp từ văn hóa truyền thống dân tộc

19 phút trước Tin đối ngoại

Sáng 30/9, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 (AMMTC 15) và các Hội nghị liên quan do Brunei Darussalam chủ trì theo hình thức trực tuyến, Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tham dự cuộc họp tham vấn AMMTC + Trung Quốc lần thứ 8, AMMTC + Hàn Quốc lần thứ 2, AMMTC + Nhật Bản lần thứ 6 và AMMTC + 3.