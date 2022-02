‘Khởi nghiệp’ bằng chiêu dùng vàng giả dụ người cả tin

Ban đầu, Hùng đăng thông tin quảng cáo trên trang Facebook “Tiệm vàng Bảo Minh” với nội dung: “Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn vàng bạc đá quý Bảo Minh, cửa hàng dành tặng 99 nhẫn vàng 9999, mỗi nhẫn vàng 2 chỉ cho 99 khách hàng may mắn”.

Hùng và đồng phạm tại tòa

Để tăng số lượng người dùng Facebook tương tác, đọc bài quảng cáo chương trình tặng vàng, Hùng mua gói quảng cáo hàng ngày.



Khi người dùng Facebook đọc được bài viết, đăng ký thông tin nhận chương trình tặng nhẫn vàng, lúc này thông tin của khách hàng (tên tài khoản Facebook, số điện thoại cá nhân, địa chỉ liên lạc) sẽ được lưu vào các file Excel online trên tài khoản gmail do Hùng lập.



Nhóm của Hùng tuyển dụng nhiều sinh viên các trường đại học tại Hà Nội. Họ được đào tạo thành nhân viên tư vấn, gọi cho những khách hàng để lại thông tin, với nội dung chuẩn bị sẵn:



“Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vàng bạc đá quý Bảo Minh, cửa hàng dành tặng 10 nhẫn vàng 24k cho 10 khách hàng may mắn nhất, mỗi nhẫn vàng 2 chỉ trị giá hơn 9,9 triệu đồng.



Khách hàng là 1 trong 10 người may mắn được nhận quà tặng, nếu khách hàng nhận quà tặng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân tương đương 10% giá trị quà tặng...”



Trên thực tế, nhóm của Hùng cài chương trình mặc định, bất kỳ người dùng Facebook nào click vào đường link trên đều được báo là người trúng thưởng nhẫn vàng.



Khi khách hàng đồng ý nhận vàng, nhân viên của Hùng sẽ gọi điện thoại theo thông tin khách hàng để lại qua trang mạng Facebook với nội dung được soạn sẵn như trên và đều khẳng định nhẫn vàng tặng là vàng 24k (vàng có hàm lượng nguyên tố Au chiếm 99,99%).



Danh sách khách đồng ý nhận nhẫn vàng sẽ được chuyển đến tài khoản do Hùng đăng ký. Bộ phận kho sẽ đóng hộp quà, bên trong có nhẫn vàng giả, kèm giấy bảo hành, giấy kiểm định được dán phiếu vận đơn để chuyển cho khách hàng.



Thực tế vàng tặng khách hàng là vàng giả (hàm lượng nguyên tố Au chỉ chiếm từ 0- 1,31%) để lừa dối nhằm chiếm đoạt tiền đóng thuế của khách hàng. Số tiền mỗi bị hại bị chiếm đoạt từ 200- 398 ngàn đồng.



Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 30/5- 22/7/2020, Hùng và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của 3.107 bị hại trên cả nước.



Với hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Phi Hùng vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 12 năm tù vì tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Các đồng phạm của Hùng phải nhận án từ 36 tháng tù treo đến 10 năm tù giam.



Dựng ‘bẫy' chiếm tài khoản ngân hàng của người nhẹ dạ



Trong một diễn biến khác, vào tháng 11/2021, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Dương Viết Hưng (SN 2003) và Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998, đều ở Quảng Trị) ra xét xử cũng về tội danh trên.



Theo cáo buộc, do cần tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy và chơi game trên mạng Internet, từ cuối tháng 6/2020, Hải và Hưng nhờ một người có tên Dương Tuấn Khang hướng dẫn cài ứng dụng Weely trên điện thoại di động của mình.



Nhóm bị cáo sử dụng ứng dụng này tạo đường link có thể thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu) của người truy cập vào đường link này, với mục đích chiếm đoạt tài sản.



Hải mua tài khoản Ngân hàng BIDV mang tên người khác rồi đăng ký số điện thoại liên kết là số điện thoại của anh ta để nhận tiền chiếm đoạt được.



Hải và Hưng lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân khác nhau và lập trang “Tuyển nhân viên - CTV - Trên toàn quốc”, đăng các bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng.



Nếu ai có nhu cầu xin việc làm, Hải và Hưng sẽ yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng, tài khoản “Ví Momo” với đường link trên với lý do để trả lương, nhưng thực chất là để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của những người này.



Khi đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của người bị hại, Hải hoặc Hưng sẽ đăng nhập tài khoản ngân hàng của họ và thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản chiếm được đến tài khoản của Hải mở tại hệ thống Ngân hàng BIDV, hoặc nạp tiền vào các tài khoản game King Fun qua các tài khoản ngân hàng của đại lý game King Fun.



Lúc này, mã OTP xác nhận chuyển tiền sẽ được gửi vào số điện thoại của người bị hại.



Hải và Hưng dùng điện thoại gọi hoặc nhắn tin cho người bị hại, xưng là nhân viên công ty tuyển việc làm, yêu cầu họ nhập mã OTP vào đường link trên hoặc cung cấp trực tiếp mã OTP để xác nhận liên kết.



Sau khi lấy được mã OTP, Hải và Hưng nhập mã OTP này để hoàn thành việc chiếm đoạt tiền từ tài khoản của những người bị hại rồi thực hiện việc chuyển tiền qua các tài khoản của Hải hoặc của Phúc, sau đó rút tiền ra rồi cùng nhau tiêu xài.



Từ ngày 15/6 - 7/12/2020, Hưng, Hải và Phúc đã thực hiện 22 vụ, chiếm đoạt tiền của 22 người, với tổng số tiền hơn 575 triệu đồng.



Với hành vi phạm tội của mình, Hải phải nhận mức án 13 năm tù. Trong khi đó Hưng và Phúc lần lượt nhận 10 năm và 18 tháng tù.