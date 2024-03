Khởi My bất ngờ bị VTV 'nhắc tên' vì ồn ào 'khán giả đòi lại tiền đã ủng hộ'

Tuy nhiên, không ít khán giả lại cho rằng nữ ca sĩ tái xuất làng giải trí sau nhiều năm là do “hết tiền nạp game”. Về điều này, Khởi My thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Đó ở nhà chơi game thì hỏi sao Khởi My không đi hát, rồi tới lúc người ta đi hát thì bảo hết tiền nạp game hả? Sao lúc trước mọi người không nói vậy đi…”. Đáp trả theo cách hài hước của nữ ca sĩ khiến mọi người bật cười, để lại biểu tượng like (thích) để bày tỏ sự đồng tình.

Chia sẻ lý do hạn chế đi hát sau khi lập gia đình, Khởi My từng bày tỏ: “Từ nhỏ đến lớn, tôi đã ráng đi làm kiếm tiền để có thể có được một gia đình hạnh phúc. Vậy thì tại sao khi tôi đã có gia đình rồi, tôi lại bỏ nó để đi kiếm tiền lại. Mục tiêu cuối cùng của tôi đó chính là tình yêu và hạnh phúc chứ không phải tiền tài hay vật chất”.

