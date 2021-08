Khởi động "MTV Fan choice' - Ai sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham gia tranh tài trên đấu trường quốc tế?

Trong hành trình đưa nhạc Việt vươn tầm quốc tế, các nghệ sĩ đã từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất (Best Southeast Asia Act) tại giải thưởng MTV EMA gồm nghệ sĩ Mỹ Tâm năm 2013, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP năm 2015, nghệ sĩ Đông Nhi năm 2016. Đặc biệt nghệ sĩ Jack nhận được cú đúp ở cả hai giải thưởng vào năm 2020 gồm Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất (Best Southeast Asia Act) tại MTV EMA 2020 và Video âm nhạc hay nhất (Best Music Video) tại ATA 2020 - đồng thời trở thành đề cử đầu tiên của Việt Nam giành chiến thắng tại giải thưởng này.

Nghệ sĩ nào sẽ chính thức bước vào đường đua của chiến dịch MTV Fan Choice năm nay? Cùng chờ đón cổng bình chọn MTV Fan Choice 2021 được mở và theo dõi danh sách đề cử các hạng mục bình chọn sẽ được MTV Việt Nam hé lộ vào ngày 31/8/2021.