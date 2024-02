Khởi động 'lép vế', Mai Phương vẫn lọt top dự đoán cao Miss World 2024

Huỳnh Nguyễn Mai Phương có hơn 10 tháng chuẩn bị và rèn giũa trước khi chính thức sang Ấn Độ dự thi Miss World 2024. Vì thế nhiều fan sắc đẹp đánh giá đại diện Việt Nam có khả năng vượt trội so với thí sinh cuộc thi năm nay.

Song tối 19/2 mới đây, Mai Phương lại nhận về nhiều phản hồi trái chiều khi trình làng phần thi thử thách Head to Head (thuyết trình dự án nhân ái). Cụ thể tại phần thi này, các thí sinh sẽ gửi đoạn ghi hình ngắn đến BTC với mục tiêu trình bày về một thực trạng vấn đề xoay quanh cuộc sống hiện nay. Từ bài thi trên, Top 20 cô gái xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tiến thẳng vào vòng chung kết thử thách Head to Head được diễn ra hôm 23/02 sắp đến.

Sau bài chia sẻ của Mai Phương, nhiều so sánh với bài thi của đại diện Indonesia, có thể thấy, nội dung của nước bạn được đầu tư kỹ lưỡng cả về hình thức lẫn cốt lõi vấn đề. Xét riêng về mặt hình ảnh, người đẹp xứ vạn đảo ghi điểm bởi sự chỉn chu trong bối cảnh, đa dạng góc máy và cả phần trang phục trình bày. Sau khi hai bài thi đăng tải, nhiều fan sắc đẹp bày tỏ sự thất vọng với phần mở màn không đủ ấn tượng của Mai Phương.