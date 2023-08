Khởi động lại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Long An

Với 236 hộ còn lại với diện tích 15,15ha, số tiền bồi thường gần 58 tỷ đồng, huyện đang khẩn trương hoàn thành thời gian sớm nhất.

Đến nay, Long An đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh hơn 125ha đi qua một số xã Lộc Giang, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Hòa Khánh Tây, Tân Phú và Hiệp Hòa (huyện Đức Hòa). Nút giao xã Hiệp Hòa và nút giao xã Hòa Khánh Tây còn thực hiện chậm do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chưa bố trí vốn để chi trả từ năm 2009 đến nay.